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【挪威哈里】路易斯公主擬重返王室 斥外界批評薩滿未婚夫

環球社會熱點 09:05 2023/02/17

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挪威路易斯公主（Princess Martha Louise）放棄擔任王室職務，與薩滿未婚夫費雷特（Durek Verrett）展開新生活。路易斯承認有意重返王室履行公職，又不滿外界批評其未婚夫。

【英國王室】卡米拉將戴后冠加冕 卸下爭議鑽石 【下一頁】

路易斯為挪威國王哈拉爾五世（King Harald V）長女，也是挪威王室第四順位繼承人。

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她與費雷特訂婚引起外界反對，民眾不滿兩人利用路易斯的王室頭銜做生意，認為費雷特是「江湖騙子」及陰謀論人士。

挪威王室去年11月發聲明，宣布路易斯放棄擔任王室職務，只保留「公主」頭銜。

路易斯近日上瑞典電視台接受訪問，承認她希望有一日能重返王室履行公職，指如果有機會的話會再為王室效力。

她聲稱並非因個人行為要退出王室，而是外界對未婚夫費雷特的印象太差。她甚至認為，自己可能是全個挪威遭受最多批評的人。

【情人節】凱特當眾詐型 估威廉王子唔會送花示愛 【下一頁】

路易斯與費雷特當初宣布訂婚，引發軒然大波。費雷特原定獲挪威出版社安排出新書《Spirit Hacking》，内容包括聲稱兒童不快樂就會患癌，但出版社其後以内容涉及偽科學為由叫停出版。

路易斯曾自稱有通靈能力，有「千里眼」並可以和天使交談。

她於2017年與首任丈夫離婚後，2019年在社交媒體公開與費雷特戀情。費雷特曾自稱為第6代薩滿，聲稱成功預言美國發生911恐襲。

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責任編輯：鄭錦玲

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