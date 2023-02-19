【宏觀術數@iM網欄】土耳其地震 談卯年天災密碼

近日土耳其於2月6日先後發生7.8和7.5級地震，死傷人數超過3萬幾人，世界各國迅速加以援手及派遣救援隊伍協助，天災雖無妄，人間總有情，盡量減少死傷人數。

記得上月農曆新年期間談及卯（免）年地支循環時曾提及過去2次卯年，即2011年和1999年分別出現了日本福島311大地震和台灣921地震，均是相當嚴重的事件，今年又到卯年，以中國立極來說，3月（卯）和9月（酉）便值得留意東方的天災。

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翻查一下歷史，土耳對上一次最嚴重地震就在1999年兔（卯）年發生於境內西北方的7.4級地震，死亡人數超過1.7萬人。相信仔細分析大玄空和術數分析可能會找到關連。據新聞報導，當年災情後政府加強了建築規範以防止未來地震災害，可惜因種種原因未有持續下去。當地屬於歐亞三個不同地殼版塊交接地區，地震機率較高，以理性而言未來或許仍易受自然災害影響，人力趨避便更顯得重要。一定程度上這和以術數或其他科學去評估某些人或地風險較高，以作適當趨避情況相類近。

筆者素來對天災預測研究不多，因為就算對災難新聞有時也不忍多看，卯酉年這個密碼，原來卯酉木金這個密碼對土耳其地區亦似屬不利。

既然談起也就從最、最簡單的干支五行看一下兔（卯）年過往幾次特大地震的干支五行玄機。

日期 事件 天干地支 1999年8月17日 土耳其大地震 己卯年辛未月辛丑日 1999年9月21日 台灣大地震 己卯年癸酉月丙子日 2011年3月11日 日本福島地震 辛卯年辛卯月乙丑日 2023年2月6日 土耳其大地震 癸卯年甲寅月乙未日

上表列出了1999年、2011年和2023年3個兔卯年暫時較大的天災，和其發生日期的天干地支。讀者們可以看到在天干地支中，卯木年太歲相沖為酉金，卯木對應的天干為乙木，酉金對應天干為辛金，這幾個干支五行在幾次重大天災都有出現，並且在發生當日的日干乙和辛干再加上丑和未這個土沖組合佔了75%。當然有機率不一定等於便會發生，肯定會有這個密碼而無風無浪的日子，任何預測都是先留意機率較高者以作預防，君子不立於危牆以下。

如前文所言及，兔年沖激較重的兩個月份分別為西曆3月和9月，若果配合天干來計算，3月大約處於乙卯月，9月約為辛酉月，天干地支均為干支同氣，3月為木，斗數四化星太陰化忌，9月為金四化星文昌化忌，兩個月份都值得留意台灣或日本地區自然災害或經濟上的波動，其中太陰星為月亮亦為母星和財星，文昌星主文書票據，詳細術數原理當然也不止這樣簡單恕只能暫且略過。

卯月從下月開始

未來一個月更值得留意為今年卯月和酉月仍未開始。現在仍在甲寅月以然也是干支同氣的木氣，真正卯月由3月5日驚蟄節起始。月份當中的卯（乙）日和酉（辛）日大家不妨多留意一下各地天災或市場波動，列舉較明顯的幾天如下作大家參考，特別是3月28和4月3日都是天地沖的日子，個人也宜注意肢體：

3月8日乙丑日 3月16日癸酉日 3月28日乙酉日 4月3日辛卯日

▲ 2023年2月6日土耳其地震區域

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作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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