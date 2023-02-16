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【台灣旅遊】台灣開放港澳自由行　台北航班搜尋量升27倍、商品瀏覽量升440%　港人在台熱門預訂活動是甚麼？

Hot Talk 18:43 2023/02/16

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https://inews.hket.com/article/3463249 https://cms.hket.com:5443/article/edit/3463249 【台灣旅遊】台灣開放港澳自由遊　台北航班搜尋量升27倍、商品瀏覽量升440%　港人在台熱門預訂活動是甚麼？

台灣自2月14日宣布對港澳旅客重新開放自由行後，旅遊平台上搜尋台灣相關的瀏覽量急升，預計隨台灣開放，未來1個月有關台灣商品的搜尋及預訂量將持續上升。Expedia.com.hk數據顯示，自台灣公布放寬相關限制後的24小時內，前往台北的航班搜尋量，較之前7日（2月7日至2月13日）平均值上升27倍，台北市內的住宿搜尋量亦較之前7日（2月7日至2月13日）平均值增加9倍。

Klook：櫻花季節將帶動更多港人前往台灣

據Klook內部數據，香港用戶當日在Klook平台上搜尋有關台灣商品的瀏覽量已較上週同期急增440%，台灣商品的預訂量亦升180%。若按周比較，宣布開關首日港人於平台搜尋往返台灣機票的流量躍升近8.9倍，有關酒店搜尋亦錄得7.6倍增長，而且平台上49%有關台灣的預訂集中於3至4月，相信櫻花季節將帶動更多港人前往台灣旅遊。

Klook指，最受港人歡迎的預訂活動為當地一日遊及溫泉體驗，當中如北投及陽明山一日遊，以及台北北投春天酒店溫泉體驗都為熱門預訂活動。

Expedia：台灣是最受港人歡迎的外遊目的地之一

Expedia Group亞洲旅遊專家Lavinia Rajaram表示，一直以來，台灣都是最受港人歡迎的外遊目的地之一，香港往來台灣簡單快捷，旅遊模式多樣化，隨航班陸續恢復及適逢學校假期，預計復活節檔期港人外遊需求會持續增加，旅遊業發展及信心亦會在2023年持續提升。

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢    花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

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相關文章：【台灣旅遊】港人自2月20日起可以自由行身份到台灣旅遊　Trip.com：航班搜索量比上周同期增逾4成

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編輯：陳韻妍

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