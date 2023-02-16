【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】New Balance 全新FuelCell SuperComp Elite v3 為跑手於渣馬比賽注入新力量

第25屆渣打香港馬拉松在剛過去的星期日完美落幕，雖然面對著濕度高達100%的濕熱天氣，但無阻近35,000名跑手參與今次賽事，渣打香港今屆特別加碼贊助第25屆「馬拉松特別獎勵計劃」的獎金，所有於3小時（sub 3）及3小時30分（sub 330）內完成馬拉松的香港永久性居民男女挑戰組跑手，均可獲特別奬金10,000港元，最終217名本地跑手在今次特別鼓勵下成功達標，是歷屆之冠，分別有151位男跑手及66位女跑手成為「萬金先生」及「萬金小姐」。

▲ 小弟亦有參與全馬賽事，雖然未能成為「萬金先生」，但有幸見證一眾「萬金小姐」的終點大合照。

在疫情放寬下，今屆賽事成功吸引超過500名海外跑手參加，當中包括13名海外精英跑手。馬拉松男子組賽事中，來自肯亞的基卓巴以2小時10分47秒的成績摘下桂冠，而埃塞俄比亞跑手占美馬則以2小時27分50秒的時間衝線，勇奪女子馬拉松冠軍。紀嘉文及黃卓寧分別為本地最快的男女子跑手，時間分別為2小時24分45秒以及2小時50分02秒。

▲ 肯亞的基卓巴在馬拉松男子組賽事以2小時10分47秒的成績奪冠。

在每年大型的跑步比賽，不少品牌都會推出特別版跑鞋，吸引精英跑手穿上參與盛事，今年亦都不例外。New Balance於今個月初正式推出的的全新版本FuelCell Super Comp Elite v3，以白色為主調，配上桃紅色及橙色線條，外型奪目且充滿活力，十分搶眼，讓跑手以這雙最強跑鞋，配合最佳狀態迎接每場賽事。New Balance跑團成員Mon EE及嘉欣，就以最新FuelCell SuperComp Elite v3，出戰全馬及半馬挑戰組比賽。

Mon EE指曾於35公里長課試穿過Super Comp Elite v3，感覺適合全馬，加上鞋身顏色美觀，所以選擇以此鞋參賽。第一次「開鞋」練習選擇有上落斜的路段，跑了大約60分鐘，感到雙鞋很輕身，加上鞋內緩衝泡綿較以往鞋款多，腳感不錯。之後再穿上跑長課，發現更貼腳及慳力。她又指鞋的全掌碳板與 Energy Arc 科技，所帶來的表現反應回彈效果不俗，令她每步提腳都做到足，跑得更遠，在今次比賽亦協助她維持穩定推進，最終以3小時38分完成全馬賽事。

▲ New Balance跑團成員Mon EE認為 Super Comp Elite v3跑鞋，令她在渣馬跑步更穩定向前。

另一New Balance跑團成員嘉欣則指，Super Comp Elite v3跑鞋輕巧及良好回彈力，幫助她慳了不少腳力，無論平路或西隧上落斜都能穩定前進，落地腳感亦十分穩妥，在當日潮濕既天氣，跑的過程亦無須擔心地滑問題，對鞋為她帶來十足信心。

至於比賽後感受，嘉欣認為渣馬半馬比賽路段無庸置疑是一眾大賽中最有挑戰性的，因為多個位置當風，又多上落斜，要在渣馬做到個人最佳時間 (PB)，除了天時地利人和，良好裝備加上個人背後的努力十分重要。最終嘉欣以1小時28分，排名第四完成今次比賽，較原先自己PB 快4分鐘，亦是預期目標之內。她指上月天水圍10公里賽事跑進少於40分鐘為自己帶來很大的肯定，加上渣馬當天的氣溫及濕度等種種不利因素，跑到目標時間已經十分滿意。

▲ New Balance跑團成員嘉欣認為 Super Comp Elite v3跑鞋，令她無懼西隧上落斜及潮濕帶來的地滑問題。

Super Comp Elite v3為New Balance 至今最高階最先進的比賽跑鞋，無論速度與緩震效能均比FuelCell Rebel v3進一步提升。Super Comp Elite v3以雙層超高回彈 FuelCell 中底結合特製碳纖板的 Energy Arc 技術，為跑手的每一步帶來源源不絕的推動力，特別適合講求速度及肌力控制的跑手，作為中及長距離的訓練及競賽鞋。

▲ 早前NBRC跑團成員一起穿上Super Comp Elite v3在跑馬地練習，備戰香港渣打馬拉松。

小弟早前亦曾穿上此雙鞋作為長課之用，當快跑時，Super Comp Elite v3所提供爆發力及推動力，較NB 去年推出的FuelCell RC Elite v2還要強大。另外， Super Comp Elite v3於製造過程及物料上均增加了使用環保再生物料的比例，在兼顧功能性的同時亦加強可持續性，令跑手的每場比賽及訓練變得更具意義。

▲ Super Comp Elite v3提供強大爆發力及推動力。

Super Comp Elite v3輕盈透氣且穩妥包裹雙足的鞋面設計，在高速疾走時為雙腳帶來終極回彈性並能保持穩定支撐。小弟穿上時亦感覺較v2包裹得更為細緻，因此大家「入手」這雙鞋後，要「開鞋」習慣一下。

▲ 「開鞋」後穿上Super Comp Elite v3比賽，更能發揮自己最佳表現。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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