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【騰訊700】騰訊傳解散XR團隊　公司回應指變更硬件發展路徑

股市 18:32 2023/02/16

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騰訊（00700）據報正式解散XR（X-Reality/Extended Reality，延展實境）團隊，若大廠放棄強打市場，令近年熱捧的VR（Virtual Reality）及AR（Augmented Reality）等市場潛力降溫，但騰訊則指解散報道不實，實際情況為變更硬件發展路徑，相關業務團隊進行調整。

部分XR業務上月已暫停

騰訊XR業務線不同部門分批收到臨時代管的GM（總經理）和HR的通知，公司宣布XR全線崗位取消，部門內300餘名員工將有2個月過渡期，並優先安排轉崗面試和外部推薦機會

集團XR部門去年6月成立，集團高級副總裁、遊戲業務實際操盤手馬曉軼為部門總負責人，實際操盤手是騰訊遊戲工作室 NExT Studios 負責人沈黎，然而沈黎已於去年11月離職，XR部分業務亦已於今年1月暫停。

解散或是內部博奕犧牲品

分析指，騰訊XR部門幾乎沒有完整硬件背景的員工，騰訊內部對於是否做硬件也一直搖擺，公司首席運營官任宇昕與馬曉軼意見並不一致。馬曉軼堅持不做硬件、只對外投資派；任宇昕則傾向於在內部對硬件進行佈局。故XR部門解散被視為內部博弈的犧牲品。

延展實境（XR）就是VR/AR/MR（Merged Reality）三者的集合，目前是被當作「混合AR+VR+MR技術」的代名詞。

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編輯：葉志偉

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