對灝景灣間隔一見傾心　1180萬略低市價購三房

利嘉閣地產梁均耀表示，青衣灝景灣1座中低層F室，實用面積約826平方呎，採三房連儲物房間隔，外望市景。新買家留意青衣區三房多時，認為灝景灣間隔最合意，睇樓後一見傾心，其後帶家人再次睇樓，全家均感滿意，便決定與業主議價成交。上址屬屋苑三房連儲物房單位入場貨，業主原開價1,230萬元，最終累減50萬元，以1,180萬元成交，折合實用面積呎價約14,286元，略低於市價水平。

據悉，原業主1997年6月金融風暴前夕以622.5萬元高位購入，26年間轉手帳面獲利557.5萬元，物業升值約90%。

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