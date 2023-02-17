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網民狂嘲Kendall Jenner修圖過度 本尊拍片解畫

環球社會熱點 08:05 2023/02/17

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美國名模Kendall Jenner早前在社交平台貼出新照，但被不少網民嘲諷她過分修圖。Kendall Jenner近日親自拍片，拆解網民聲稱的「P圖」真相。

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Kendall Jenner周日（12日）上傳多張火辣新照，惟有網民指其中一張中，她的手指明顯過分修長，嘲笑她「P圖」過火。

好友之一﹑歌手Justin Bieber妻子Hailey Bieber周三（15日）的Instagram story中，Kendall Jenner親自展示手掌，可見真如當日貼出的照片修長。Hailey更一再強調，影片是直接拍攝。

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Hailey亦表示，Kendall Jenner的手掌及手指一直如此修長，只是外界未留意到，直接為好友化解「P圖」傳聞。

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責任編輯：吳漢培

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