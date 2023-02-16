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【綠色債券】滙豐中銀牽頭港府代幣化綠債發行　期望鞏固香港綠色及可持續金融中心地位

新經濟追蹤 17:59 2023/02/16

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【綠色債券】滙豐中銀牽頭港府代幣化綠債發行　期望鞏固香港綠色及可持續金融中心地位

香港政府完成代幣化綠色債券發行，集資8億元，共有4家銀行參與是次債券發行，包括中銀香港 （02388） 和滙豐 （00005） 。中銀為是次代幣綠債的聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及託管行，而滙豐是唯一市場慣例顧問、聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。

中銀副董事長兼總裁孫煜表示，是次發債獲機構投資者高度關注，亦充分證明香港金融市場的多元和創新性。該行相信隨着虛擬資產演變發展及應用在綠色債券計劃中，將有助鞏固香港作為亞太區綠色及可持續金融中心的領先地位。

滙豐香港區行政總裁林慧虹則指，代幣化綠色債券不單標誌著資本市場的創新里程，同時展現債券發行和資產服務流程全部實現數位化的潛力。滙豐期待繼續與香港金融管理局及業界夥伴緊密合作，攜手鞏固香港在綠色金融及金融科技範疇的地區樞紐地位。

港府完成全球首筆政府代幣化綠色債券發行、集資8億元 余偉文：代幣化潛力無限，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

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可持續發展 債券 綠色債券 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005）
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