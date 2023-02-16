中大社科院及萬維數碼智能簽署合作備忘錄　探索創科多元領提升學習趣味

中大社科院及萬維數碼智能的合作備忘錄由香港中文大學常務副校長陳金樑、香港中文大學社會科學院院長趙志裕、MDAi董事長李應樵及MDAi行政總裁馬志雄共同簽署。

「產學研」合作為社會帶來正面意義

陳金樑致辭時提到，繼MDAi與中大商業可持續發展中心的合作後，AI亦為中大社科院賦能是次簽署合作備忘錄有三大重要意義，包括符合「產學研」合作的趨勢；對科技為社會帶來的影響作研究；發揮社會科學院優勢，讓科技能服務社會，及為社會帶來正面影響。

趙志裕教授亦感謝香港中文大學建築學院主任田恆德教授借出場地進行簽約儀式，並指能夠在一個沒有牆壁、通透的空間簽約，也象徵着是次合作同樣是開放、無界限，學科發展沒有疆界。他續指，是次的合作能將科技和社會的元素結合：「科研項目要利國利民，研究人員的心中要有人和社會，簽署合約儀式有助進一步探索社科院教學的新方向。

李應樵指，這次與中大社科院合作有很多方面，除了設立中大的元宇宙校園外，我們雙方共同研發及探索不同的項目，包括：人工智能、數據科學、元宇宙、Digital Twin、區塊鏈，以及DOT/ NFT等技術；希望成果能應用於智慧城市、可持續發展城市、智能建築、Web 3.0教育等創新項目上，亦計劃在中大校園設立聯合實驗室，實行綫上綫下同時進行，既吸引更多同學有趣味地學習，也為同學帶來不同的實踐機會。

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