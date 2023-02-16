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【大行報告│渣打2888】券商：渣打經營情況正改善、回購規模較預期大　管理層指引符預期

股市 17:44 2023/02/16

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【大行報告│渣打2888】券商：渣打經營情況正改善、回購規模較預期大　管理層指引符預期

渣打集團 （02888） 去年業績較市場預期失色，但股息及回購股份金額均較市場預期為高，帶動績後股價上揚。綜合券商分析，渣打經營情況正進一步改善，而且管理層的指引均符預期，普遍維持「增持」或「跑贏大市」評級。

渣打去年稅前多賺30%【下一頁】

摩根士丹利認為，渣打去年第四季業績遜預期，主要受到一次性因素影響，預期2024年預測有形股東權益法定回報（RoTE）會上升，因集團更專注於成本控制及資本回報，同時渣打管理層更致力於展示集團的獨立價值。

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渣打的RoTE預測較券商預期為高

大摩稱，隨中國復常令亞洲經濟增長更具韌性，渣打管理層預期2023及2024年預測收入增長8%至10%，與該行估計一致，但正收入與成本增長差距則預期會達到3個百分點，高於大摩估算的2個百分點，預期今年RoTE接近10%，明年升至逾11%，維持「增持」。

摩根大通稱，雖然渣打去年第四季表現較弱，但10億美元股份回購規模高於市場預期的6.25億美元，正收入與成本增長差距達約3個百分點，亦優於市場預期，RoTE亦較預測為高，均反映渣打經營情況進一步改善。

瑞信：淨利息收入和減值損失未如預期

瑞銀指，渣打去年減值損失較市場預期高三分一，主要受內房及主權評級下調所影響，普通股權一級資本比率為14%，高於該行目標範圍，同時集團回購股份的規模較大。

瑞信表示，渣打資本狀況優於預期，而且股息和回購規模亦較市場預期為大，是業績內較正面的消息，但淨利息收入和減值損失則未如預期。

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編輯：陳韻妍

港股 個股分析 增持 優於預期 回購 大行報告 渣打集團（02888）
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