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【政府工招聘】行政長官辦公室請影片製作主任 月薪高達60,100元 工作範圍有咩?

理財智慧 18:19 2023/02/16

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外界一直認為政府工「薪高糧準」，不少人也希望進入政府部門工作。最近政府部門推出新招聘，薪酬也相當吸引。其中一份較吸引的，是行政長官辦公室日前刊登聘請影片製作主任，每月薪金高達60,100元。
 

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以上職位屬非公務員職位空缺，申請人必須 持有本地任何一所大學頒授的文學/ 創意媒體/ 媒體設計/ 攝影/ 圖像設計/電影學或新聞學相關學科的學士學位或碩士學位，同時具備最少十年於本地或國際傳媒機構從事電視新聞，多媒體製作或影像製作的全職工作經驗。

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職責方面，影片製作主任的主要職責為製作影片，包監製拍攝、剪片、後期製作、直播節目和影像訪問和動畫製作；為特定內容提供影片製作概念和撰寫文稿，並在社交媒體直播活動和官員訪問等。


獲錄取者將按非公務員合約條款聘任，為期十二個月，並於2023年4月上任。受聘人如能圓滿完成合約，而其間一直表現理想，行為良好，可獲發約滿酬金。是次招聘的截止申請日期為本月27日。 
 

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責任編輯：陳詠妍

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職位招聘 政府工

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