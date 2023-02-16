【政府工招聘】行政長官辦公室請影片製作主任 月薪高達60,100元 工作範圍有咩?

外界一直認為政府工「薪高糧準」，不少人也希望進入政府部門工作。最近政府部門推出新招聘，薪酬也相當吸引。其中一份較吸引的，是行政長官辦公室日前刊登聘請影片製作主任，每月薪金高達60,100元。



【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

【旅客重臨】旅發局：1月份錄得約50萬人次旅客訪港 按月升2倍 「香港有禮」擴展至逾1500間商舖，詳見【下一頁】

以上職位屬非公務員職位空缺，申請人必須 持有本地任何一所大學頒授的文學/ 創意媒體/ 媒體設計/ 攝影/ 圖像設計/電影學或新聞學相關學科的學士學位或碩士學位，同時具備最少十年於本地或國際傳媒機構從事電視新聞，多媒體製作或影像製作的全職工作經驗。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

【著數優惠】洋紫荊維港遊低至43折 送開蓬巴士遊 海上自助餐+360度欣賞維港夜景，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

職責方面，影片製作主任的主要職責為製作影片，包監製拍攝、剪片、後期製作、直播節目和影像訪問和動畫製作；為特定內容提供影片製作概念和撰寫文稿，並在社交媒體直播活動和官員訪問等。



獲錄取者將按非公務員合約條款聘任，為期十二個月，並於2023年4月上任。受聘人如能圓滿完成合約，而其間一直表現理想，行為良好，可獲發約滿酬金。是次招聘的截止申請日期為本月27日。



【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

【企業搶人才】UNIQLO及GU香港員工再獲加人工 辦公室及前線店舖員工加幅最高達24% 大學畢業生起薪點上調至$25500，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍