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【創科解碼@iM網欄】 高科技校園中的 智能圖書館

名人薈萃 08:00 2023/02/19

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最近筆者參觀了一所學校新近啟用的綜合性現代化智能圖書館，親眼看到一間歷經數十年寒暑滿有歷史的圖書館成功大變身、煥然一新，並增設了許多新科技、新功能，讓學生們興致勃勃地重新回到圖書館當中，並重拾閱讀興趣，令人實在感到十分鼓舞。

同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

那是位於北角寶馬山道的中華基督教會桂華山中學，早前慶祝建校45周年，邀請筆者參與校慶活動。不少人知道桂華山是學界男籃勁旅，曾連續9年蟬聯港島區第一組別男子甲組冠軍。但其實該校的優質教育方針及表現，也為人所津津樂道。校方多年來不斷引入先進的硬件設備，建立了一個多元化、國際化、着重環保及STEM教育的校園。而這一所智能圖書館，就是學校近年的重點計劃之一。

黃仲良校長表示，三年前他們已深感圖書館設施及硬件追不上時代轉變，難言為學生提供舒適的閱讀環境。而圖書館所提供的服務亦停留在1980年代，即只能基本於館內借還實體書，提不起學生興趣，以致使用率偏低。故校方決意要改革圖書館的設備和配套，於2021年同時獲優質教育基金及教育局小型工程批出申請。

筆者參觀時所見，有45年歷史的圖書館已經煥然一新，內部裝修及硬件同步升級，閱讀環境十分優質及舒適。同時又增設了獨立閱讀室、覆蓋全圖書館範圍的Wifi系統、方便舒適閱讀的台楷/座位，以及觸控式互動白板等。

而在功能方面，則可謂應有盡有。首先是借還圖書自助化，同學只要自行掃瞄圖書RFID及學生證，便可完成圖書借還手續。另設有兩部24小時借還圖書櫃，就如汽水販賣機一般，可把借還服務延伸至圖書館開放時間以外。

使用了RFID技術，亦令圖書管理更有效率。圖書館職員可以輕鬆定位圖書所在位置。學生如把沒有完成借閱手續的圖書離開圖書館，將會響起警報。而盤點藏書時，由以往需時2至3星期時間，減低至僅需半個工作天，並大大提高了準確度。

圖書館亦開發了專用手機App供師生使用，其功能包括借還書籍記錄、圖書搜尋、圖書推廣等。App內將會增設閱讀獎勵計劃，讓學生可以憑借書累積分數換取禮品。此外，圖書館也購入了近40部不同功能的e-reader供學生借用來閱讀e-book及雜誌，以提供不同的課餘樂趣。

智能圖書館的這種種新意，令學生與老師都為之興奮雀躍，圖書館再度成為校園熱點。然而黃仲良校長指出，這個智能圖書館計劃的理念及用意並不只是在於圖書館本身，而是包括了整個校園：「圖書館智能化，直接好處當然是讓學生自行處理借還書籍，學習自我管理能力，推動自主學習，並可改善閱讀風氣。但我們更希望做到的是，令學校的設施能緊貼世界的發展，透過科技、人工智能去促進學習生活，令同學能盡快接觸及掌握最新的科技，加強他們的興趣、投入度和幸福感。」

走出這間智能圖書館之後，我又參觀了教學大樓天台的太陽能發電系統，深深感受到校方對於打造高科技校園的決心，而且真的是勇於實行。我相信桂華山中學這所智能圖書館將成為學界的階模，而這個高科技校園亦將會為本港培育出不少科研人才。

同場加映：【溫股知新】調整未完成  復常股最醒

溫股知新
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作者_謝小江（Nelson）簡介：

個人簡介：萬碧發展有限公司於1987年成立，為香港第一代資訊及科技初創企業，憑藉創新的商業頭腦，令公司成為自動識別行業的市場領導者。Nelson積累了30多年的經驗，與時並進，近年研發標籤機械人，為業界提供自動化印貼標籤管理。

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撰文 : 謝小江（Million Tech萬碧發展有限公司創辦人）

欄名 : 創科解碼

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