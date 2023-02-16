【美國加息】黑石總裁：全球經濟形勢較金融危機時理想　料美息於5.25至5.5厘維持一段時間

市場對美國利率預期繼續上升，私募基金黑石集團（Blackstone）總裁Jonathan Gray出席本港金融學院舉辦的研討會時預期，在通脹難以回落的情況下，聯儲局或上調聯邦基利率到5.25至5.5厘，然後在該水平維持一段長時間。

Gray認為，市場對經濟會走弱的看法「過於樂觀」，雖然黑石預期今年孳息曲線會出現倒掛，經濟活動會放緩，但與2008年金融危機期間相比，全球經濟形勢現時「好得多」。他指現在感覺更像是2000年初那段時間，當時科技股上升太多，聯儲會引導放緩，後來市場緩緩走出來了。

通脹高峰已過 新興市場提供獲取更高回報的機會

他認為經濟實際經濟狀況較預期強韌。通脹前景方面，目前航運、大宗商品價格正在回落，通脹高峰已過，亦有回落跡象，惟目前最大問題在於孳息，估計聯儲局將終端利率（Terminal Rate）升至5.25至5.5厘後，會維持一段時間，以免重演1997年，過早掉頭減息的教訓。



Gray又提到新興市場提供獲取更高回報的機會，著眼於高增長並無不妥，如看好區內的數碼基礎設施前景，但不能過度依賴。印度和越南等亞洲新興市場的成長較全球其他一些市場為佳，會令美國對外資的吸引力下降。

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