【小老闆生意經@iM網欄】實體店商定價 貴淘寶10倍惹爭議

自淘寶平台出現，不少人都愛上了網購，更喜歡把網上看到的產品價格，跟實體店上看到的產品價格作出比較。近日就有一則新聞指，一名女網民在Facebook群組「淘寶開心share」中發帖，表示看到有店舖售賣一套3個的蓮花碗，可放在一個金色架子上形成3層高，原價1,160港元，特價930港元，店員更寫上是「最後」一套。

同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

隨後她在淘寶平台上發現同款售僅約120港元。她對於網購平台售賣同款碗具，設計一模一樣，且有其他顏色及存貨，惟兩者價錢相差近10倍一事，感到難以置信，認為商家這樣謀取暴利太過分。她更坦言，可接受商家標價高於網購價，但不是高近10倍那麼誇張，高出3至5倍則是合理及可接受的範圍。

此帖子發布後，引起不少網民的關注，有人覺得實體度標價較「淘寶」高是十分合理，始終經營一間店舖所涉及的成本開支太大。有人指出「淘寶」所售的可能是「翻版貨」，兩者不是以實物比較，難以判斷其質量及價值。

網店比實體店售價便宜的原因多

而針對女網民在Facebook發帖一事，筆者身為經營實體店的商家過來人，則有以下的看法。首先，在實體店購物可親身接觸產品，更能享受購物的樂趣。有現貨在手，不會像在淘寶平台上時常出現買入後貨不對辨的情況。而有現貨可供選購，顧客可隨時買下自己的心頭好，不像在淘寶平台上買入後要等運輸起碼3至5日，甚至更長的時間才收到產品。事實上，如顧客實的覺得產品價格太貴，產品不吸引，亦沒有人強迫一定要購買。

再舉個例子，在餐廳叫一碟菜，或者叫一份炒蛋，可以索價比原本的菜及雞蛋價值貴十多倍。平心而論，香港的店舖租金、人工成本一向都比其他地區貴，套用在蓮花碗一事身上，其實實體店售價比起網店貴逾數倍又有何出奇？

不難發現，網購價格一般比實體店看到的更便宜，原因是兩者的銷售及進貨管道完全不一樣。店舖有員工、舖租、存貨等等的成本。而實體店入貨又可能會有代理商、分銷商等支出。到最後這些所謂的成本費用都會攤分在消費者身上，以致實體店上的產品價格會比網店高出一大截。至於網店，由於入貨管道又不一樣，商家或可從廠家直接拿貨而沒有產生其他的額外成本，且不用存貨，這樣可節省很多開支，導致網店上的產品售格就會比實體店更便宜。

同場加映：【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經@Anna的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【imoneymag.com】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！