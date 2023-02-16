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【強強聯手】Adobe Acrobat PDF功能　整合至Microsoft Edge

科技 18:35 2023/02/16

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Adobe Acrobat的PDF功能將整合至Microsoft Edge。

自疫情爆發以來，透過線上網頁瀏覽器雲端協作、共享資訊和完成工作已變平常事，用戶也會透過網頁、流動裝置和桌面電腦來開啟使用數兆個PDF檔案。為了提供更方便的協作流程，Adobe近日宣布與微軟（Microsoft）合作，在Microsoft Edge原生嵌入Acrobat PDF技術，並將於3月開始，供所有 Windows 10和11用戶使用，及供擁有託管設備的組織以選項使用。

【在家工作】混合式工作引發資安挑戰　高效自動化IT架構助平衝風險

【聯網安全】活用密碼管理工具　守住安全第一道防線

Adobe宣布，Adobe Acrobat的PDF功能將整合至Microsoft Edge。是次Edge內建的PDF閱讀器，將提高擬真度以確保更精準的色彩和圖形、增強的效能、更高PDF處理的安全性，以及在使用上的無障礙程度，如文字選擇和朗讀等功能的改善。上述功能都將繼續免費提供使用。

若用戶希望使用更進階的數碼文件功能，如編輯文字和影像、將PDF轉換成其他文件格式或合併檔案等，則需要訂閱Acrobat服務。已訂閱Adobe Acrobat的Microsoft Edge用戶可在Edge中使用Acrobat擴充功能，無需支付額外費用。Microsoft現代工作暨商業應用程式企業副總裁Jared Spataro表示，盼是次合作能對生產力的提升和客戶都有好處。

因應各機構的托管需求，內建Adobe Acrobat PDF功能的 Microsoft Edge PDF閱讀器將分階段整合納入，且最初也會為托管設備的管理選項，讓用戶可選擇加入與否。至於搭載舊引擎的Microsoft Edge PDF 解決方案，將於2024年3月終止支援。

【香港初創】區塊鏈存企業文件　便利審核申請

責任編輯：曾曉汶

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