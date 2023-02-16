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美國與歐盟擬設聯盟 採購電動車電池關鍵原料礦產

環球經濟金融 18:00 2023/02/16

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美國與歐盟官員為減少對華依賴，及解決美國就電動車補貼的分歧，正研究成立新聯盟小組合作採購用於潔淨能源技術的礦物。

美國會預算辦公室：如不提高債務上限最快7月前違約 【下一頁】

美國去年通過《降通脹法案》（Inflation Reduction Act），為本地電動車產業提供巨額補貼。法案更有新規定，要求汽車電池中4成的礦物價值必須來自美國或與美方有自由貿易協定的國家，相關比例到2026年後更會上調至8成。

歐盟與日本等美國盟友，與美方都沒有簽署自由貿易協定。美國財長耶倫（Janet Yellen）上月表示，需與這些國家談判達成新協議，以滿足採購的法律要求。

歐洲盟友批評美方的巨額補貼屬貿易保護主義，法國和德國官員上周提議成立關鍵礦產俱樂部，合作避免補貼競賽。

《華爾街日報》引述消息人士指，美國將與日本、歐盟和英國在内等盟友組建關鍵礦產俱樂部，就關鍵礦產作貿易協定談判。

根據提議内容，關鍵礦產俱樂部成員可就採購礦產等方面，與烏克蘭及非洲國家等多個供應商洽談。

世銀行長提前結束任期 6月30日離任 【下一頁】

歐盟委員會副主席謝夫佐維奇（Maros Sefcovic）表示，歐盟與美方可就開採關鍵礦產制定一套統一環境及投資標準，特別是在制定標準等方面，與美方合作都非常重要。 

他指烏克蘭擁有大量重要礦產及稀土，有條件成為供應關鍵原料的超級大國。盟友外展洽談有助拉近烏克蘭與歐盟的距離，也可令西方國家非洲等地加強能力與中俄等國競爭。

中國是多種關鍵礦產的主要供應來源地，西方官員因應俄烏戰爭爆發以來的能源危機，正重新考慮與華的貿易，試圖減少對華依賴。

謝夫佐維奇表示，他認為去年化石燃料供應的情況已經表明，依賴單一供應商非常危險和昂貴。

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責任編輯：鄭錦玲

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