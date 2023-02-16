南韓長者免費乘搭致成本大增 地鐵或大幅加價

南韓40年來一直讓65歲或以上的長者免費乘搭地鐵，但隨著南韓人口老化及地鐵營運成本上升，此福利引起爭議。據悉，南韓目前18%人口都是65歲或以上的長者。南韓國家統計局預料，相關比例將在2035年時提升至30%，到2050年更將達40%。

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雖然南韓目前仍未有意見指要廢除相關措施，但部分城市已開始考慮大幅加價或提高免費乘搭年齡。當地亦有意見要求南韓中央政府承擔部分費用，但建議已被財政部拒絕，指已資助建設及改善地鐵系統，城市當局需負責營運成本。

以大首爾地區為例，當地有近370萬名65歲或以上人士，去年相關人士累計免費搭地鐵2.33億次，令首爾地鐵虧損約3,150億韓圜（約19.24億港元），相當於地鐵公司債務的3成。首爾為減少虧損，去年12月宣布加價最多3成，是自2015年以來首次，但仍維持長者免費政策。

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南韓東南部城市大邱近期亦指，或上調免費乘搭地鐵年齡至70歲。南韓中部城市大田亦指，當局正研究類似政策。全球最大的民調公司蓋洛普（Gallup）上周發表民調顯示，6成南韓人支持免費乘搭上調至70歲，但同時亦有34%受訪者反對。

現時南韓長者福利政策成本正不斷飆升，國內已有討論指需提高退休年齡，及改革退休金制度令其可持續發展。南韓總統尹錫悅去年5月上任時曾承諾，將會進行財政改革，但由於他支持者中長者亦為數不少，外界分析指情況已令他陷入兩難境地。

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責任編輯：李俊儀