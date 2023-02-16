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普京前妻急賣西班牙破2000萬豪宅 憂歐盟出手制裁

環球社會熱點 17:07 2023/02/16

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的前妻普季娜（Lyudmila Putina）被指，急忙出售位於西班牙﹑價值超過230萬歐元的豪宅，擔心自己最終成為歐盟制裁目標。

【烏克蘭戰爭】烏稱擊落俄羅斯氣球 或冀消耗防空能力 【下一頁】

【土耳其地震】俄烏球員被迫同住酒店 爆衝突傳有人骨折（有片） 【下一頁】

西班牙《世界報》（El Mundo）報稱，普季娜近日連忙出售位於馬貝拉（Marbella）兩間豪宅。據悉，豪宅買入價超過230萬歐元（約2,175萬港元），由小21歲的現任丈夫在婚前，分別於2011年及2014年購買。

據報，普季娜急於出售豪宅因擔心自己會登上歐盟的制裁名單。俄烏戰爭爆發後，大批俄國人員被西方國家制裁，但普季娜目前只有被英國制裁。俄羅斯反對派人士納瓦尼（Alexei Navalny）成立的反貪腐基金已呼籲，把普季娜納入制裁。

據西班牙媒體指出，外國公民在當地投資購買超過50萬歐元（約473萬港元）物業，能夠透過「黃金簽證」申請居留權，其後更可申請永久居留權。不過，暫時未知普季娜是否已申請黃金簽證。

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責任編輯：吳漢培

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