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長沙灣大變天 新商住區崛起釋放土地價值

iMTV＋ 08:00 2023/02/18

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長沙灣雖然是傳統工業區，但受惠政府活化工廈政策，加上鄰近高鐵站，可連繫大灣區交通網絡，所以近年已經「升級」轉型。值得留意的是，近期區內有一棟全新甲級商廈落成，設計及定位皆是區內稀有，如設有逾7,000呎花園平台、貴賓休息室、強調ESG元素。項目自開售以來，一直吸引投資者及用家目光，有企業甚至決定將總部，由中環搬到長沙灣。對投資者及用家來說，這棟甲廈到底有甚麼賣點？而長沙灣商用物業的投資價值又是怎樣？ 

iM人物專訪
長沙灣大變天 新商住區崛起釋放土地價值


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記者: 黃卓賢

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