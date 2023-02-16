【經濟數字】本港最新失業率跌至3.4% 勞工及福利局：未來數月應會進一步改善

政府統計處今日（二月十六日）發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由2022年10月至12月的3.5%下跌至2022年11月至2023年1月的3.4%。就業不足率亦由2022年10月至12月的1.5%下跌至2022年11月至2023年1月的1.4%。

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與2022年10月至12月比較，在2022年11月至2023年1月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造業及零售業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，零售業以及運輸業。

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勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「失業及就業不足情況繼續改善。二零二二年十一月至二零二三年一月經季節性調整的失業率較二零二二年十月至十二月下跌0.1個百分點至3.4%，就業不足率亦下跌0.1個百分點至1.4%。失業人數減少7 600人至118 400人，就業不足人數減少3 200人至52 100人。」孫玉菡指隨着經濟活動從疫情中逐漸復常，加上香港與內地恢復全面通關，入境旅遊反彈，勞工市場情況在未來數月應會進一步改善。

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撰文：鄭日棱