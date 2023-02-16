美國數據全面走強　加息預期更進一步

1月份美國經濟數據全面走強，就業市場意外熾熱，通脹回落速度減慢，零售銷售大幅反彈，與市場原先預期美國衰退臨近的情況大相逕庭，帶動美元利率上揚，投資者預期聯儲局可能最終加息至5.2%水平以上，年內掉頭減息機會回落。美元指數一度衝高104關口，但筆者認為美元大幅揚升機會不大，因通脹走勢仍在放緩。現時聯儲局的主要任務是穩住通脹預期，維持利率在限制性水平以等待通脹進一步回落，重拾進取加息立場可能會適得其反，導致經濟迅速陷入衰退。另外，歐洲央行亦準備在3月份會議上再次加息半厘，歐美息差或進一步收窄，歐元強勢將限制美元反彈空間。

與此同時，人民幣持續走弱至6.85水平以上。美元走強，以及中美緊張關係升溫持續打壓人民幣走勢。然而，市場仍然憧憬中國經濟重開動能，1月份外資紛紛進場買入中國投資。今天公布的數據亦顯示，中國房價終於結束連續16個月連跌的趨勢，意味政府支持房地產的措施開始奏效。一旦房地產市場價格靠穩，地產開發商將有更大意願加大投資，並引導投資者重新入市。地方政府亦能增加賣地收入，以填補財政開支的資金缺口。

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

責任編輯︰梁浩碩