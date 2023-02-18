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【清酒新世界@iM網欄】純米吟釀澄月 太平山．六

名人薈萃 08:00 2023/02/18

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天巧系列只是小玉釀造的冰山一角，酒造還有很多系列，今篇介紹另一個品牌—「澄月」。很多人知道「澄月」這品牌，但很時只記得他的名字，卻不知道這個品牌其實是出自小玉釀造，可能是因為酒標上澄月的標誌或名字較大及相當吸睛，酒標上金黃的圓形圖案有如巨型金色的蛇眼，其實是有意思的，代表秋田的金色米田。

同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

「澄月」是100%採用秋田「酒小町」酒米釀造而成的純米吟釀，小玉釀造認為這款酒米能夠與山田錦匹敵，十分令人期待！酒小町釀造而成的「純米吟釀 澄月」擁有華麗的吟釀香及柔和的口感，顯得特別順滑，而且其果香的特點令人有良好的第一印象，因此無論是單飲或配搭食物都是萬用。此外，澄月的質素絕對不比天巧差，獲獎眾多實力非凡，包括：2014年獲得多倫多國際清酒挑戰賽金獎，IWC方面2017年獲得銀賞及2019年獲得金賞，2020年全国燗酒大賽獲得金賞，2022年全米日本酒歓評会獲得金賞，更在2017、2018和2022年的KURA MASTER獲得白金賞！不論在日本還是在國際市場都聲名大噪，得到不同人的喜愛！

此外，小玉釀造每年更推出了限量500枝的人氣清酒「純米吟釀 澄月 生酒」，這是無濾過的生酒，可以讓人更清晰地感受到生酛釀造所帶來的濃郁味道及米飯柔和的鮮味，加上未經高溫消毒的生酒獨有的新鮮酸度，配任何菜餚都相得益彰，能夠提升味道和香氣。同時以其微妙的甘香和清淡的味道而廣受歡迎，加上每年限量出產，各位遇到的話一定不能錯過！

  • 小玉釀造株式會社
  • 地址：秋田県潟上市飯田川飯塚字飯塚34-1
  • 電話：018-877-2100
  • 官網：https://www.kodamajozo.co.jp

同場加映：【溫股知新】調整未完成  復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

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