  • 18°C
香港時間 : 2023216日 (週四) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港人口】香港人口2022年下半年未止跌　全年3.88萬名居民淨移出、3年淨走13.5萬（附10年數據）

宏觀解讀 16:58 2023/02/16

分享：

分享：

【香港人口】香港人口2022年下半年未止跌　全年3.88萬名居民淨移出、3年淨走13.5萬（附10年數據）

港府統計處公布，2022年底香港人口臨時數字為7,333,200人，較前一年年底人口少6.83萬人，即少0.9%。港府同時修訂2022年中人口為7,346,100人，較去年8月估計的7,291,600人為高。以最新數據顯示，香港人口去年下半年仍繼續減少，但幅度稍為收窄。

港府續指，2022年人口減少主要由於自然減少和香港居民淨移出。據港府統計處數據，香港去年出生人口為1960年紀錄以來新低，僅有32,500人；死亡人口則創新高，達62,100人，令香港人口自然減少29,500人。

香港人口一年淨移出11.3萬人、兩年淨走20萬，前9年數據可見【下一頁】

香港連續3年人口淨移出  撇單程證失18.5萬人

另外，數據顯示，香港2022年淨移出人數為38,800人，其中21,200人為單程證持有人的移入，60,000人為其他香港居民的淨移出。

香港連續3年錄得人口淨遷出，合計減少13.52萬人，若撇除單程證移入人士，3年累失18.53萬人。

據統計處數據，香港近10年人口淨遷移情況：

年份 其他香港居民淨入/移出
（撇除單程證內地來港人士）		 單程證居民淨移入 整體淨遷移
2022 -60,000（臨時數字） +21,200 -38,800
2021 -28,900 +17,900 -11,000
2020 -96,400 +10,100 -86,200
2019 -10,100 +39,100 +29,000
2018 +24,200 +42,300 +66,500
2017 -19,900 +47,000 +27,000
2016 -3,000 +57,400 +54,400
2015 +4,600 +38,300 +43,000
2014 -15,600 +40,500 +24,800
2013 -18,800 +45,000 +26,200

港府發言人指，相信疫情影響人才流失，但下半年人口跌幅較上半年收窄，反映香港人口流動已逐步復常，預期在香港與內地和世界各地恢復正常往來，影響人才流入的有關因素會逐漸消散。港府補充，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，由於港府沒有要求離境申報外遊目的，沒有港人移居外地的直接統計數字。

相關文章：

【移民潮？】第三季「永久離港」提取MPF強積金宗數8600宗、按季持平　涉資逾21.7億元升3%

【高端人才】「高才通」首月批出近5800個申請　85人年薪逾千萬

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
香港 人口
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

美國數據全面走強　加息預期更進一步

下一篇文章

【長和系】長江集團166家成員公司獲頒發「商界展關懷」標誌　20家獲頒最高嘉許類別標誌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【比亞迪1211】股神拍檔芒格︰比亞迪在中國遙遙領先　Tesla無得比
【比亞迪1211】股神拍檔芒格︰比亞迪在中國遙遙領先　Tesla無得比
【港股市況】聯想升逾6%、藥明生物跌4%　恒指升175點、未企穩二萬一及10天綫（不斷更新）
【港股市況】聯想升逾6%、藥明生物跌4%　恒指升175點、未企穩二萬一及10天綫（不斷更新）
【禁跨境炒股】耀才恢復國內客戶帳戶買賣　中證監：仍允許存量境內投資者開展交易
【禁跨境炒股】耀才恢復國內客戶帳戶買賣　中證監：仍允許存量境內投資者開展交易
【港元高息定存】富邦推快閃港元定存　3個月4厘
【港元高息定存】富邦推快閃港元定存　3個月4厘
【美股期貨】道指期貨升22點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升22點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美憂加息股市照升　夜期收市升39點　富途美股升5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美憂加息股市照升　夜期收市升39點　富途美股升5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款