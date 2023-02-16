▲ 【香港人口】香港人口2022年下半年未止跌 全年3.88萬名居民淨移出、3年淨走13.5萬（附10年數據）

港府統計處公布，2022年底香港人口臨時數字為7,333,200人，較前一年年底人口少6.83萬人，即少0.9%。港府同時修訂2022年中人口為7,346,100人，較去年8月估計的7,291,600人為高。以最新數據顯示，香港人口去年下半年仍繼續減少，但幅度稍為收窄。

港府續指，2022年人口減少主要由於自然減少和香港居民淨移出。據港府統計處數據，香港去年出生人口為1960年紀錄以來新低，僅有32,500人；死亡人口則創新高，達62,100人，令香港人口自然減少29,500人。

香港連續3年人口淨移出 撇單程證失18.5萬人

另外，數據顯示，香港2022年淨移出人數為38,800人，其中21,200人為單程證持有人的移入，60,000人為其他香港居民的淨移出。

香港連續3年錄得人口淨遷出，合計減少13.52萬人，若撇除單程證移入人士，3年累失18.53萬人。

據統計處數據，香港近10年人口淨遷移情況：

年份 其他香港居民淨入/移出

（撇除單程證內地來港人士） 單程證居民淨移入 整體淨遷移 2022 -60,000（臨時數字） +21,200 -38,800 2021 -28,900 +17,900 -11,000 2020 -96,400 +10,100 -86,200 2019 -10,100 +39,100 +29,000 2018 +24,200 +42,300 +66,500 2017 -19,900 +47,000 +27,000 2016 -3,000 +57,400 +54,400 2015 +4,600 +38,300 +43,000 2014 -15,600 +40,500 +24,800 2013 -18,800 +45,000 +26,200

港府發言人指，相信疫情影響人才流失，但下半年人口跌幅較上半年收窄，反映香港人口流動已逐步復常，預期在香港與內地和世界各地恢復正常往來，影響人才流入的有關因素會逐漸消散。港府補充，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，由於港府沒有要求離境申報外遊目的，沒有港人移居外地的直接統計數字。

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編輯：麥德銘