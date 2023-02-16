hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡
【香港人口】香港人口2022年下半年未止跌 全年3.88萬名居民淨移出、3年淨走13.5萬（附10年數據）
港府統計處公布，2022年底香港人口臨時數字為7,333,200人，較前一年年底人口少6.83萬人，即少0.9%。港府同時修訂2022年中人口為7,346,100人，較去年8月估計的7,291,600人為高。以最新數據顯示，香港人口去年下半年仍繼續減少，但幅度稍為收窄。
港府續指，2022年人口減少主要由於自然減少和香港居民淨移出。據港府統計處數據，香港去年出生人口為1960年紀錄以來新低，僅有32,500人；死亡人口則創新高，達62,100人，令香港人口自然減少29,500人。
香港人口一年淨移出11.3萬人、兩年淨走20萬，前9年數據可見【下一頁】
香港連續3年人口淨移出 撇單程證失18.5萬人
另外，數據顯示，香港2022年淨移出人數為38,800人，其中21,200人為單程證持有人的移入，60,000人為其他香港居民的淨移出。
香港連續3年錄得人口淨遷出，合計減少13.52萬人，若撇除單程證移入人士，3年累失18.53萬人。
據統計處數據，香港近10年人口淨遷移情況：
|年份
|其他香港居民淨入/移出
（撇除單程證內地來港人士）
|單程證居民淨移入
|整體淨遷移
|2022
|-60,000（臨時數字）
|+21,200
|-38,800
|2021
|-28,900
|+17,900
|-11,000
|2020
|-96,400
|+10,100
|-86,200
|2019
|-10,100
|+39,100
|+29,000
|2018
|+24,200
|+42,300
|+66,500
|2017
|-19,900
|+47,000
|+27,000
|2016
|-3,000
|+57,400
|+54,400
|2015
|+4,600
|+38,300
|+43,000
|2014
|-15,600
|+40,500
|+24,800
|2013
|-18,800
|+45,000
|+26,200
港府發言人指，相信疫情影響人才流失，但下半年人口跌幅較上半年收窄，反映香港人口流動已逐步復常，預期在香港與內地和世界各地恢復正常往來，影響人才流入的有關因素會逐漸消散。港府補充，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，由於港府沒有要求離境申報外遊目的，沒有港人移居外地的直接統計數字。
相關文章：
【移民潮？】第三季「永久離港」提取MPF強積金宗數8600宗、按季持平 涉資逾21.7億元升3%
【高端人才】「高才通」首月批出近5800個申請 85人年薪逾千萬
編輯：麥德銘