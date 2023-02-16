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【中國經濟】畢馬威料今年中國經濟增長5.7%　再成世界經濟增長「主引擎」

股市 18:06 2023/02/16

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【中國經濟】畢馬威料今年中國經濟增長5.7%　再成世界經濟增長「主引擎」

内地經濟逐步復常，會計師事務所畢馬威中國首席經濟學家康勇表示，世界經濟面臨多重挑戰，預計未來增速放緩，內地經濟有望再次成爲世界經濟增長的主引擎」，全年經濟增長料加快至5.7%，但要小心內地經濟復甦或受全球經濟及國際貿易減速拖累，外需放緩亦增加内地出口壓力，淨出口對内地經濟的貢獻可能轉負。

美國通脹率降溫促使聯儲局放緩加息步伐，康勇預期，人民幣匯率、資本市場壓力得以緩解，有助穩定中國金融市場。

畢馬威：今年首季消費市道加快復甦

内地消費方面，畢馬威指，去年内地消費總體恢復緩慢，全國社會消費品零售總額累計按年下降0.2%，預計今年首季消費市道加快復甦。該行稱，參考全球消費復蘇經驗，疫情高峰過後，消費隨著防疫措施的放寬均出現一定反彈，消費增速較疫情前有所提升，但仍留意汽車和房地產行業的恢復，因汽車和住房相關消費在零售中依然佔較大比例，對消費復甦十分重要。

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記者：伍鍵文

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