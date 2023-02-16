▲ 【中國經濟】畢馬威料今年中國經濟增長5.7% 再成世界經濟增長「主引擎」

内地經濟逐步復常，會計師事務所畢馬威中國首席經濟學家康勇表示，世界經濟面臨多重挑戰，預計未來增速放緩，內地經濟有望再次成爲世界經濟增長的「主引擎」，全年經濟增長料加快至5.7%，但要小心內地經濟復甦或受全球經濟及國際貿易減速拖累，外需放緩亦增加内地出口壓力，淨出口對内地經濟的貢獻可能轉負。

美國通脹率降溫促使聯儲局放緩加息步伐，康勇預期，人民幣匯率、資本市場壓力得以緩解，有助穩定中國金融市場。

畢馬威：今年首季消費市道加快復甦

内地消費方面，畢馬威指，去年内地消費總體恢復緩慢，全國社會消費品零售總額累計按年下降0.2%，預計今年首季消費市道加快復甦。該行稱，參考全球消費復蘇經驗，疫情高峰過後，消費隨著防疫措施的放寬均出現一定反彈，消費增速較疫情前有所提升，但仍留意汽車和房地產行業的恢復，因汽車和住房相關消費在零售中依然佔較大比例，對消費復甦十分重要。

更多【即市財經分析】文章

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

相關文章：

【財政預算案】畢馬威中國：料港府2022/23年財赤1209億 建議發放5千元消費券

【資産管理】畢馬威籲港府 評估資産管理激勵措施成效及競爭形勢

【中國經濟】高盛上調中國GDP今年增速預測至6.5% 中國經濟重啟料推動油價每桶升15美元

【中國經濟】中國1月CPI升2.1% PPI跌0.8%

記者：伍鍵文