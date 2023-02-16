▲ 【長和系】長江集團166家成員公司獲頒發「商界展關懷」標誌 20家獲頒最高嘉許類別標誌

長江集團成員一向熱心公益，積極參與社會服務，集團已連續20年成為最多成員公司獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」標誌，今年集團旗下合共166家成員公司獲得此項殊榮。166家獲表揚的長江集團成員當中，20家公司獲頒最高嘉許類別的「20年Plus商界展關懷」標誌，40家公司獲頒「15年Plus商界展關懷」標誌，38家公司獲頒「10年Plus商界展關懷」標誌以及45家公司獲頒「5年Plus商界展關懷」標誌。

由香港社會服務聯會主辦的「商界展關懷」計劃旨在促進商界與社福界之間的策略性伙伴合作，共同推動企業社會責任，締造共融社會，三大評審範疇包括關懷社區、關懷員工及關懷環境。

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編輯：陳韻妍