  • 18°C
香港時間 : 2023216日 (週四) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和系】長江集團166家成員公司獲頒發「商界展關懷」標誌　20家獲頒最高嘉許類別標誌

Hot Talk 16:44 2023/02/16

分享：

分享：

【長和系】長江集團166家成員公司獲頒發「商界展關懷」標誌　20家獲頒最高嘉許類別標誌

長江集團成員一向熱心公益，積極參與社會服務，集團已連續20年成為最多成員公司獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」標誌，今年集團旗下合共166家成員公司獲得此項殊榮。166家獲表揚的長江集團成員當中，20家公司獲頒最高嘉許類別的「20年Plus商界展關懷」標誌，40家公司獲頒「15年Plus商界展關懷」標誌，38家公司獲頒「10年Plus商界展關懷」標誌以及45家公司獲頒「5年Plus商界展關懷」標誌。

由香港社會服務聯會主辦的「商界展關懷」計劃旨在促進商界與社福界之間的策略性伙伴合作，共同推動企業社會責任，締造共融社會，三大評審範疇包括關懷社區、關懷員工及關懷環境。

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

相關文章：【長和系】屈臣氏拓展中東市場　料今年在海合會地區開超過10家新店

相關文章：【長和系】米高嘉道理辭任長和非執董　兒子斐歷嘉道理接任　長和董事會平均年齡將拉低幾多？

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
港股 長實集團（01113） 長和（00001） 可持續發展 香港 企業社會責任
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【香港人口】香港人口2022年下半年未止跌　全年3.88萬名居民淨移出、3年淨走13.5萬（附10年數據）

下一篇文章

【香港經濟】香港失業率跌至3.4%、連跌9個月　零售業跌至4.2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【比亞迪1211】股神拍檔芒格︰比亞迪在中國遙遙領先　Tesla無得比
【比亞迪1211】股神拍檔芒格︰比亞迪在中國遙遙領先　Tesla無得比
【港股市況】聯想升逾6%、藥明生物跌4%　恒指升175點、未企穩二萬一及10天綫（不斷更新）
【港股市況】聯想升逾6%、藥明生物跌4%　恒指升175點、未企穩二萬一及10天綫（不斷更新）
【禁跨境炒股】耀才恢復國內客戶帳戶買賣　中證監：仍允許存量境內投資者開展交易
【禁跨境炒股】耀才恢復國內客戶帳戶買賣　中證監：仍允許存量境內投資者開展交易
【港元高息定存】富邦推快閃港元定存　3個月4厘
【港元高息定存】富邦推快閃港元定存　3個月4厘
【美股期貨】道指期貨升22點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升22點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美憂加息股市照升　夜期收市升39點　富途美股升5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美憂加息股市照升　夜期收市升39點　富途美股升5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款