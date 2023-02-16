▲ 【香港經濟】香港失業率跌至3.4%、連跌9個月 零售業跌至4.2%

政府統計處公布，去年11月至今年1月經季節性調整的失業率為3.4%，較去年10月至12月失業率再跌0.1百分點。就業不足率亦跌0.1個百分點至1.4%。

期內，不經季節性調整，差不多所有主要經濟行業的失業率均見下跌，其中建造業及零售業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，零售業以及運輸業。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業合計的失業率較上月公布跌0.2個百分點至4.5%。其中，零售業的失業率下跌0.4個百分點至4.2%，餐飲服務活動業的失業率微跌0.1個百分點至4.9%。大多數其他行業的失業率也下跌，尤其是建造業。

而總就業人口減少3100人至366.2萬人，同期總勞動人口減少約1.07萬人至378.1萬人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨着經濟活動從疫情中逐漸復常，加上香港與內地恢復全面通關，入境旅遊反彈，勞工市場情況在未來數月應會進一步改善。

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