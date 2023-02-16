日出康城晉海四房戶劈價162萬沽　6年勁蝕339萬

雖然樓市交投氣氛好轉，但市場亦錄大額蝕讓買賣。中原地產伍錦基說，將軍澳日出康城晉海2B座高層A室，實用面積1,066平方呎，四房雙套房間隔，向西南，望海景，日前以1,778萬元易手，實用呎價約16,679元。

伍錦基透露，上址於去年7月放盤，原叫價1,940萬元，終劈價162萬元，以1,778萬元易手。資料顯示，原業主於2017年以2,117.05萬元購入上址，持貨6年，現帳面蝕339.05萬元，物業期內貶值16%。

不過，同類單位樓價已見回上，同座高層單位日前以1,670萬元沽出，即不出一個月，同類單位升價6%，而屋苑本月暫錄2宗成交，平均呎價約17,290元。

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資料顯示，業主於2009年7月以162.9萬元購入上址，但其後物業淪為銀主盤。談到近期市況，劉浩勤說，屋苑本月暫錄4單買賣，已逼近上月全月5宗水平，而平均實用呎價則約11,789元。

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