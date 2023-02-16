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【ChatGPT熱潮】網易手遊實裝首個遊戲版ChatGPT 引爆手遊股全綫急升

股樓投資 17:44 2023/02/16

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網易（09999）旗下手機遊戲《逆水寒》宣布，實裝內地首個遊戲版ChatGPT，根據介紹，遊戲內的NPC（非玩家角色）系統將使用ChatGPT同源底層AI技術，形容可按玩家對話做到「無設定自由交流」。

一眾手遊股受此消息刺激，今日（16日）紛紛大漲。網易（09999）收報138.2元，升2.3%；心動公司（02400）收報27.85元，升6.9%；嗶哩嗶哩（09626）收報182.2元，升6%；中手游（00302）收報2.13元，升4.4%。

同場加映：【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

遊戲中智能NPC的所有對話文字、表情、語音、鏡頭均由AI自由生成，其中語音為臨時的機械版本，待正式上線時還會根據NPC性格進行迭代提升。玩家不僅可以打字與NPC交流，同樣可以通過語音直接交流。

《逆水寒》官方表示，在「逆水寒 GPT」加持下，智能NPC形成巨大的社會關系網，玩家的每一個行為都可能產生蝴蝶效應，觸動這個網。

同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

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記者：李兆明

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