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【陽光房託 435】 中期可分派收入跌近9% 每基金單位分派減少近一成至11仙 陽光房地產基金一度跌近1.5%

股樓投資 16:29 2023/02/16

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陽光房地產基金（00435）昨日（15日）收市後公布截至去年12月底止半年度業績，可分派收入錄近2億元，按年跌8.7%，反映較高的利率環境導致利息支出上升。中期收益達3.9億元，按年跌3.9%，因部分物業錄得較低現行租金及租用率。股價今早（16日）低開0.6%，一度低見3.42元，最多跌1.4%，收報3.45元，跌0.6%。

同場加映﹕【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

期內，陽光房託盈轉虧，除稅後虧損2.7億元；收入淨額減4.9%至3.1億元。中期分派每基金單位11仙，減少9.8%，派發比率下降0.5個百分點至93.7%，年度化分派收益率6.5%。

【ChatGPT熱潮】 美團王慧文自資5,000萬美元 成立科技公司請人才 揚言打造中國OpenAI【見下頁

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截至去年底，物業組合估值約176.5億元，較去年中下降2.5%。整體租用率為92.5%，對比去年中的94.7%下降2.2個百分點，當中寫字樓物業組合租用率下降至92.2%，而零售物業組合租用率亦下降至93.1%。整體續租租金跌4.6%，當中寫字樓及零售物業組合分別錄得4.5%及4.8%的續租租金負增長。

同場加映﹕【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
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記者：郭秀慧

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