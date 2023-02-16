阿里巴巴香港創業者基金 JUMPSTARTER 2023啟動 新增生物科技及Web3.0類別 增設100萬現金獎

阿里巴巴香港創業者基金宣布JUMPSTARTER 2023環球創業比賽，由即日起至今年5月14日接受報名，100強通過評判團評分甄選後，將於6月下旬進行比賽，30強隊伍將於9月公布，並晉級參與11月在香港舉行的總決賽。基金會指，由於過去入圍的參賽企業質素相當高，今年入圍30強的初創隊伍將會全部進行投資評估，這些被評估的初創將有機會獲得合共最多500萬美元（約3,900萬港元）的投資額。除了對初創企業進行投資外，比賽還特別就冠軍及其他獎項，增設合共100萬港元的現金獎。





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今年比賽亦進一步擴大機制，除了繼續涵蓋可持續發展、醫療保健、金融科技、藝術科技、先進科技/人工智能及數據/機械人技術等範疇外，今年特別新增生物科技/生命科學、工業4.0和Web3.0，合共8大範疇。參賽資格會擴大至尚在構思或成長階段、迄今為止募資未達2,000萬美元的初創公司。同時繼續歡迎任何開業不超過五年，有意在本港及/或於大灣區內其他城市發展的企業參賽。



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阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，步入第六屆的JUMPSTARTER，希望鼓勵初創能以解決聯合國可持續發展目標為發展方向。並支持更多有志成立初創的人才，與合作夥伴共同培育創科業界成長。截至去年底止，基金累計投資超過60家初創企業，涉資超過8,000萬美元，並帶動共同投資超過25億美元，涵蓋生物科技、金融科技、教育科技、醫療保健、綠色及可持續科技等眾多範疇。

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記者：張以正