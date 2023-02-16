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【香港經濟】中銀香港提高本港今年GDP預測 由2.8%上調至3.3%

16:16 2023/02/16

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中銀提高本港今年GDP預測0.5個百分點至3.3%。

財政預算案將於下周三（2月22日）公布，經濟學家聚焦財政司司長陳茂波對本港的經濟（GDP）前瞻，此外，因中港已於2月6日全面通關，中銀香港 （02388） 上調今年經濟預測，由增長2.8%提高至3.3%。

去年本港GDP呈負增長3.5%，較陳茂波曾預計萎縮3.2%為差；不過，通關效應下，大行皆上調今年的GDP預測。中銀香港回應本報查詢指，由於內地與香港通關的進程較預期理想，且內地經濟前景向好，這將有利於香港經濟復甦。但與此同時，本港的外貿於短期內仍然受壓，且美國聯儲局的加息進程仍有不確定性，亦會為本港經濟前景帶來一定的挑戰。綜上所述，該行將本港今年的 GDP增長預測從2.8%上調至3.3%。

中港全面通關　美銀：香港零售銷售次季料有雙位數增長【下一頁

盡管去年本港GDP表現較花旗預計收縮2.8%為差，但花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，仍維持早前預測。受惠於內地重新開放，香港經濟今年可望恢復增長，維持首季或按年增長1.4%，第二季或加快至1.8%，第三季增長或達5.8%，第四季增長可能回順至2.8%。2023年全年實質經濟增長預測為3%，2024年預測為3.4%。

各界最新本港今年GDP預測：

  • 東亞 （00023） ：升5%
  • 美銀及信銀國際：升4%
  • 大新 （02356） 及華僑永亨：升3.6%
  • 恒生 （00011） 及高盛：升3.5%
  • 中銀香港：升3.3%
  • 渣打：升3.2%
  • 大和及花旗：3%

專家普遍以通關為本港復常打下強心針，且料下半年復甦步伐較上半年快；惟對全年的增幅預估各異，主因是樂觀派以中港通關刺激本地旅遊及零售業，疫後報復式的爆炸消費等。然而，較保守族憂歐美經濟衰退窒礙本港出口及對外貿易，大和更擔心今年停發消費券；畢馬威建議向市民派5000元消費券，料有助提振經濟約0.7%增長。

華僑永亨銀行經濟師姜靜說，對今年、明年及2025年的按年經濟增長預測分別是3.6%、2.8%、2.2%。香港經濟今年面對最大的下行風險，源自疲弱的外需；然而在内地重新開放、聯儲局加息周期結束、以及去年低基數的幫助下，料經濟將會有反彈的動力。

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢    花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

花旗銀行 中銀香港（02388） 陳茂波 GDP 香港 宏觀分析

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