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藍田KOKO ROSSO一房折實554萬起　首批全數折實低於900萬

股樓投資 17:21 2023/02/15

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會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下藍田新盤KOKO ROSSO今公布首張價單，涉及88伙，全數位於項目第六座，實用面積由300至497平方呎，提供18伙一房開放式廚房戶型、45伙兩房開放式廚房戶型，以及25伙兩房梗廚單位，提供最高12%折扣優惠，折實價介乎554.5萬元至898萬元，折實呎價17,158至19,090元，折實平均呎價17,973元。

黃光耀形容首批定價為「市區爆數價」，定價對比KOKO HILLS一期於近兩年半前推出時有近一成折讓，望能成為首置客入市之選。始終項目屬兔年後首個開價全新盤，望能帶動樓市，基於市場一個訊息，指樓市現正慢慢復甦，而長遠就仍要靠政府繼續對外招商。首批全數18伙一房折實價低於600萬元，定價主要參考KOKO HILLS成交價，以及考慮單位的座向及景觀，未來推出單位有超過一成加價空間。示範單位將於周六（18日）正式向公眾開放，並同日開始收票，料短期內公布銷售安排，爭取月內展開首輪銷售。

對於樓市，黃光耀預期上半年發展商還是會先求量，到後半年開始求價，全年樓價升約5%至8%。

會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘指，價單中提供「首置菁英180天現金優惠付款計劃」，對象為年齡35歲或以下的年青買家或首置人士。計劃設3%折扣，連同其他優惠最高享12%折扣，與120天現金優惠付款計劃折扣率相同，成交期則長60天。

延伸閲讀【多圖】KOKO ROSSO示位陪你睇 雪山木屋設計概念展簡約清新

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 KOKO ROSSO 會德豐地產 藍田 私人屋苑
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