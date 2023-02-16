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【業績│銀行股】東亞：今年港業務淨利息收入料增長可觀　對內房撥備的最壞時間已過

股市 16:08 2023/02/16

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東亞：港業務淨利息收入料有「好可觀的增長」　對內房撥備的最壞時間已過

東亞銀行 （00023） 去年淨利息收入增加20.8%，東亞銀行聯席行政總裁李民橋預期，今年香港業務的淨息差（　NIM）維持在較高的水平，帶動淨利息收入會有「好可觀的增長」。另外，東亞指，過去1年多東亞已致力減低房地產相關的風險，相信撥備的最壞時間已過，但估計不良貸款比率可能在較高水平停留一段時間。

料今年淨利息收入多20億元

李民橋指，市場預期美國將會再加息兩至三次，每次25點子，雖然1月時看到香港銀行同業拆息（HIBOR）一度回落，但淨息差的跌幅輕微，認為集團今年淨息差較去年有進步，並維持在較高的水平，預期集團今年香港業務的淨利息收入會有「好可觀的增長」，料有多20億元的收入。

因應去年多間房地產陷入財困，東亞就相關風險作出大幅撥備。李民橋指，隨內地政府推出更多支持經濟及房地產政策，以及過去1年多東亞已致力減低房地產相關的風險及規模，對內房的風險承擔已跌至10%，相信撥備最壞的時間已過。不過，由於部份內房重組而作出相應撥備，預期不良貸款比率在較高水平停留一段時間。

料不良貸款比率仍在較高位徘徊

東亞銀行聯席行政總裁李民斌補充，相信今年撥備的水平會較去年低，但不良貸款需時處理，所以該比率難以迅速回落。未來集團將繼續減低內房貸款的佔比。

隨中國重啟，企業重新看好業務前景。李民斌指，過去幾年市場更注重大灣區，但受制疫情，實綫上有困難，因應現時已經通關，期望此前的部署可以盡快落實。

李民橋指，為了準備中國通關，去年前綫人手增加了28%，另在IT人手上也增加了10%，未來將在這兩方面加大投入，爭取跨境生意。

東亞截至去年底止，總體員工人數為8453人，按年減少4.2%。李民橋指，主因集團加強數字化及自動化以控制成本。

管理層又指，集團資本狀況穩健，截至去年底，普通股權一級資本比率處15.8%，暫時未有任何集資計劃。集團有計劃繼續進行股份回購，並希望可以在疫後復甦帶動的業務增長，集團可以增加股東派息。

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編輯：袁諾曦

港股 派息 經濟 東亞銀行（00023）
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