【新股IPO】鋰離子電池製造商瑞浦蘭鈞傳最快上半年來港上市 集資10億美元

消息指，中國動力及儲能鋰離子電池製造瑞浦蘭鈞能源計劃於今年上半年來港上市，集資規模達10億美元，並已聘任瑞信為聯席全球協調人，聯席保薦人則由摩根士丹利及中信証券擔任。



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瑞浦蘭鈞能源於去年12月提交上市申請，初步資料顯示，截至2022年6月30日止六個月，公司電池產品銷售量達4.7GWh，收入按年增長逾5倍至40.16億元人民幣，中期虧損則由2021年同期的2.15億元人民幣擴大至7.05億元人民幣。

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記者：張以正