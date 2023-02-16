【醫藥股】華領糖尿病藥上市以來銷售量達4900萬人幣

▲ 華領醫藥首席醫學官張怡 （左）： 華領醫藥創始人 陳力 （中）；華領醫藥首席科學官李長紅（右）

華領醫藥 （02552） 公司創辦人陳力表示，旗下糖尿病藥「華堂寧」上市以來銷售額為4,900萬元人民幣，相當於同類醫藥品牌一年的銷量，預計今年將參與內地「醫保目錄」談判。

陳力表示，中國糖尿病患約有1.2億人，預計按年增長10%，惟當中僅6,000萬人檢測出有糖尿病，料當中約2,000萬至3,000萬患者可使用「華堂寧」作早期治療。他解釋稱，內地體檢經常以「空腹血糖」水平作為衡量準則，惟當地主食含豐富碳水，往往更多人「餐後血糖」水平異常，漏檢情況經常存在。

料年底將參與內地「醫保目錄」談判

另外，華領醫藥首席科學官李長紅預計，「華堂寧」今年將參與內地「醫保目錄」談判，他坦言，公司去年一直為此做前期準備工作，包括約見相關領域專家，冀納入醫保後令更多糖尿病患者受惠。

銷售方面，陳力指，華領以「醫院、藥店及互聯網平台」作爲三大營銷切入點，除與藥企拜耳（Bayer）成為戰略合作夥伴銷售「華堂寧」，也在全國擁有逾70間經銷商，向醫院及藥店出售該藥。另外，華領也透過互聯網平台銷售藥物，據了解，「華堂寧」在淘寶「雙十一」內分泌藥物銷量榜中排行首三。

展望未來，陳力透露，「華堂寧」未來將可與更多藥物聯合使用，有望提升治療效果，惟正待監管當局審批。他又料未來續聚焦內地業務，不過冀在2030年前，將業務擴大至歐美及一帶一路共10個國家或地區。

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記者：伍鍵文