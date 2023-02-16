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【情侶理財】開聯名戶口儲錢 三大關注點

理財智慧 16:48 2023/02/16

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情侶開聯名戶口儲錢是一個不錯的主意，但若往後大家出現感情問題，又應該怎好呢?又或者兩個人的儲蓄目標及儲蓄百分比有所不同，又會否讓彼此跌入困局?但兩個人共同儲蓄，未來的生活才能有目標，今次告知大家三點開聯名戶口必須要注意的事項。

1.兩個人儲蓄的金額

兩個人工資不同，每個月需要儲多少亦是一個重要的問題。例如女方收入較男方少一半，儲蓄的比例又是否需要一樣呢?若有所不同，日後又應該如何分配?最理想的情況是，大家存入的金額相同，方便日後計數。若因為收入差距太大，需要存入不同的金額，每個月亦要固定，不要因為個人問題而隨便更改。

2. 忘記入錢

人是有散性的，有時會忘記入錢，所以最好是設定每個月自動轉帳，讓自己避免忘記入錢的情況。若真的忘記，在下一個月亦需要盡快補回，不要拖多於一個月。

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3. 提取金錢需要雙方或單方簽名?

兩個人開名戶口需要考慮到提錢時，只需要單方簽名仗可以提取或是必須要雙方? 這裡建議一定要雙方簽名，這樣可以避免其中一方提取，另一方不知情而影響彼此的關係。雙方簽名的限制下，亦可以減低提錢的可能性，對雙方也較有保障。

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責任編輯：陳玉蓮

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