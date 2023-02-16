科企裁員潮未停 今年全球科技業裁員人數已超10萬

裁員潮在去年底殺向全球各大科企，至今仍未見有完結跡象。據專門追蹤科技行業裁員情況的網站layoff.fyi數據，2023年全球科技業宣布的裁員計劃總人數截至周二（14日）已超過10萬人，數目對比上月中旬增加了3倍。

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網站數據顯示，截至周四（16日）全球已有359家科技公司裁員105,010人。而對比去年全年，共有1,045間科技公司裁員，總數為160,097人。

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除了裁員，各科企CEO亦帶頭減薪，連帶部分員工福利也需縮減。美國知名雲通訊軟件公司Twilio繼數月前的大規模裁員後，日前再宣布裁員約17%，料將解僱1,300多名員工；上周Dell（DELL）、Zoom（ZM）、eBay（EBAY）等也宣布計劃裁員，其中Dell裁減的人數居首，共6,650人，佔整體人手近5%。



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撰文：鄭昊彤