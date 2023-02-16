專利科技數據遭竊 ASML指控前中國員工

晶片龍頭企業荷蘭公司ASML（ASML）表示，一名前中國僱員竊取了公司專利科技的數據。公司指已向荷蘭及美國相關關部門報告事件，又稱有關的資料外洩對公司的業務沒有影響，亦未有透露其中涉及的技術及僱員的資料。

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ASML過去亦曾指控遭中國竊取技術，如在2021年指控中國半導體生產商東方晶源，在中國國內銷售可能侵犯公司版權的產品。當時東方晶源否認，並指會就不實訊息採取法律行動。

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受美國限制高科技產品出口到中國的影響，目前主要的晶片生產商都難以出門頂尖科技產品到中國。美國亦推動荷蘭及日本採取同樣的限制，荷蘭政府亦曾在2019年阻止ASML將光刻機售予中國。

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撰文：鄭昊彤