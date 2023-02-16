【有相睇】直擊日出康城領都銀主盤　呎價不用1.1萬易手

銀主盤以低價易手。香港置業劉浩勤說，將軍澳日出康城領都5座中層LB室，實用面積679平方呎，三房套間隔，向西南，望樓景，日前淪為銀主盤，去年7月放盤，當時叫價888萬元，其後5度減價，終以740萬元沽出，累減148萬元，實用呎價約10,898元。

據滙豐銀行網上資料顯示，上址估價為781萬元，即是說，上址成交價較銀行估價平約5%。從圖片可見，單位單位內籠企理，保養簇新。

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資料顯示，業主於2009年7月以162.9萬元購入上址，但其後物業淪為銀主盤。談到近期市況，劉浩勤說，屋苑本月暫錄4單買賣，已逼近上月全月5宗水平，而平均實用呎價則約11,789元。

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