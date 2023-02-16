【中電信728】傳中電信今年派息率大增至70% 股價最多升7% 創近4年新高

據內媒《澎湃新聞》報道，中國電信（00728）相關人士表示，今年將會增加派息，派息比率將會提升至70%，刺激公司今日（16日）股價急升。

中國電信今日最高曾升7%，報4.18元，創自2019年4月以來新高；截至3時半，股價報4.04元，升3.6%，成交額12.7億元。

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此外，中資電訊股今日亦造好，中移動（00941）報57.8元，升2.1%，成額22.3億元；中聯通（00762）報5.92元，升3.1%，成交額7.1億元。

據該報道引述中電信人員續指，前段時間看到機構在慢慢增持，電訊有傳統業務和新興業務，新興業務勢頭增長很不錯，去年雲業務翻番，今年有望繼續翻番。

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記者：李兆明