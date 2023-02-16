【渣打業績】 渣打去年税前多賺28% 宣布10億美元股份回購 股價午後升幅擴大

渣打集團（02888）中午公布去年全年業績，法定除稅前溢利按年升28.1%，至42.9億美元，遜市場預期；法定普通股股東應佔溢利按年升33.7%，至25.5億美元。每股基本盈利85.9美仙，派末期息14美仙，連同中期息4美仙，全年股息每股18仙，按年升50%。渣打同時宣布新一輪10億美元股份回購，股價午後隨即抽升，高見70.7元，最多升4%，最新報70.1元，升3.1%。

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截至去年12月底止，渣打全年法定經營收入163.2億元（美元，下同），按固定滙率計，按年增16%。淨利息收入按年上升18%，淨息差按年上升20個基點至1.41%。信貸減值支出8.4億元，按年增5.8億元，當中中國商業房地產風險承擔支出5.8億元。

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單計去年第四季，收入增長12.2%至37.4億元，如撇除債務價值調整及按固定匯率基準計算則增長26%；除稅前法定溢利錄1.2億元，去年為虧損2.1億元。淨利息收入20.2億元，按年升19.3%；淨息差1.58%，按年及按季分別大幅擴闊39及15個基點。季內信貸減值支出3.4億元，按年及按季增加69%及57%。

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按主要市場基本表現去看，去年香港市場除稅前基本溢利10.8億元，按年跌8.9%，佔去年整體稅前基本溢利23%，繼續為集團最賺錢的主要市場。新加坡市場稅前基本溢利按年增42.9%，至9.2億元；中國市場稅前基本溢利按年跌35.3%，至2.9億元。

渣打行政總裁溫拓思表示，即將開始10億元股份回購，令股東分派自去年初以來總額達28億美元，已超過集團目標的一半，即於2024年或之前3年分派50億元。集團去年提出的5項策略性行動繼續取得重大進展，有信心能達到財務目標，並上調預期，現時目標是在今年令有形股東權益回報接近10%，以及在明年超過11%，並於其後繼續增長。

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記者：郭秀慧