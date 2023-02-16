【日圓定存】日圓定存最高息7厘 花旗料圓滙在135有支持

▲ 花旗料日圓在120到135反覆上落。

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被視為偏鷹派的日本學者植田和男獲提名為央行行長，本周二（2月14日）一度刺激每百日圓兌港元直撲6算；分析指作為二戰後首位學者接棒，市料日本於下半年恢復加息，擺脫負利率。不過，大小港銀仍提供日圓定期存款優惠，包括發鈔行渣打香港 （02888） 等。

專家指，即使哈日族錯過於去年在150筍價低撈日圓，現宜在133左右趁低收集，再開立定存，賺息可幫補復活長假血拼遊日的旅費。

日本首相岸田文雄於情人節正式提名學者植田和男為日本央行新行長，接替4月8日結束任期的黑田東彥，有關提名須經國會兩院同意，並由內閣任命。

日本政府據報提名植田和男為日本央行繼任人【下一頁】

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，具體而言，預計植田和男與內田真一新領導下的貨幣體制，貨幣政策基本路線將是鴿派的，改革將以較循序漸進的方式進行。貨幣政策的具體情景可能是對收益率曲線控制（YCC） 進行相對較早的修改，同時耐心地維持負利率政策（NIRP）。

廖嘉豪剖析，關於YCC的修改，新制度似乎有可能採取逐步縮短YCC目標的期限，之後才廢除的方法，而不是一次性全部廢除。預計修改的時間暫定在二季度，但新體制下於4月首次舉行議息會議便作出修改的可能性，似乎有所降低。美元兌日圓很難在任何持續時間內跌破120到125支撐位；可是，鑑於日本貿易前景的改善，亦可能難以升穿135區域。

盡管市料日本最快或於7月才擺脫負利率0.1厘，但中英美資大行卻蝕息搶存，罕有提供日圓定期存款優惠，渣打香港、大眾銀行及大新 （02356） 的定存息率雖低於0.001厘，但勝在存期選擇最多，由短至1周至長達1年。至於3個月年息以華僑永亨的0.01厘居首，7天短存年息是南商的2.8厘領先，1個月年息是花旗的7厘膺高息王。

日圓滙價今天（16日）回軟暫報133.8，短期操作方面，華僑永亨經濟師姜靜預期，未來兩周美元兌日圓介乎130.3到136.8。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪