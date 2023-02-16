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【Google芯片】Google擬自研伺服器芯片　料2025年於數據中心應用

科技 15:13 2023/02/16

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Cypress芯片被Google視為「Plan A」的處理器，Maple芯片則被視為「Plan B」處理器。（法新社）

亞馬遜（Amazon）在2018年宣布，在旗下AWS伺服器硬件中，採用自家開發的Graviton處理器。據外媒《The Information》報道，Google也正計畫為數據中心伺服器自研芯片，並預計於2025年啟用。

【Twitter變革】Twitter成首個社交平台　允許投放大麻廣告

早於2021年，Google推出的智能手機Pixel 6系列中，就開始採用自家研發的Tensor芯片。報道指，Google正研發的兩款芯片，其中一款代號為Cypress，完全由Google Israel內部設計；另一款芯片代號為Maple，則是由美國芯片製造商Marvell Technology設計。

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據悉，Cypress芯片被Google視為「Plan A」的處理器，Maple芯片則被視為「Plan B」處理器，而兩者都是採用芯片製造商ARM的5nm芯片工藝。

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責任編輯：陳卓賢

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