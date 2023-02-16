  • 19°C
香港時間 : 2023216日 (週四) 16:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國人觀看串流平台時間將超電視 TikTok成關鍵

環球社會熱點 16:00 2023/02/16

分享：

分享：

市場研究公司Insider Intelligence預測，美國成人觀看Netflix等串流平台的時間，將會首次超越觀看傳統電視。TikTok被指是關鍵因素，美國成人每天瀏覽TikTok的平均時間急升。

英國地方政府「跪低」 恢復Banksy情人節反家暴作品 【下一頁】

該機構預測，佔成人每日觀看傳統電視的平均時間不足一半，降至不足3小時。至於串流平台的觀看時間則佔52.3%，升至3小時11分鐘。

數據顯示，Netflix和YouTube為最受成人歡迎的串流平台，他們平均每天在上述兩個平台各觀賞33分鐘影片。

串流平台直播體育賽事，也有助觀眾由傳統電視轉向串流平台。

Insider Intelligence指，社交和娛樂之間的界綫已變得模糊，美國成人每天瀏覽TikTok的平均時間急劇攀升，也成為推動串流平台瀏覽時數超越傳統電視的關鍵因素。

英漢僅分遺產給兩兒 妻女無份 遺孀最終分到幾成？ 【下一頁】

雖然社交平台Twitter並非主流影片平台，不過該機構預計隨著用戶數量下降，美國成人今明兩年瀏覽Twitter的時間會下跌。

該機構指Twitter嘗試透過Vine及Fleet等途徑推動原創影片，但至今都沒有成功。

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢    花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國地方政府「跪低」 恢復Banksy情人節反家暴作品
今日
英國地方政府「跪低」 恢復Banksy情人節反家暴作品
馬斯克或年底任命Twitter新CEO 發文暗示已有人選？
2023/02/15
馬斯克或年底任命Twitter新CEO 發文暗示已有人選？
【土耳其地震】Salt Bae承諾日供5000份餐點 災區設立流動廚房
2023/02/14
【土耳其地震】Salt Bae承諾日供5000份餐點 災區設立流動廚房
【情人節】印度提議改為「抱牛日」 網民恥笑後撤回
2023/02/11
【情人節】印度提議改為「抱牛日」 網民恥笑後撤回
特朗普回歸在望？ Meta證FB與IG解封帳戶
2023/02/10
特朗普回歸在望？ Meta證FB與IG解封帳戶

你可能感興趣

英國地方政府「跪低」 恢復Banksy情人節反家暴作品
今日 14:29
英國地方政府「跪低」 恢復Banksy情人節反家暴作品
馬斯克或年底任命Twitter新CEO 發文暗示已有人選？
17:26 2023/02/15
馬斯克或年底任命Twitter新CEO 發文暗示已有人選？
【土耳其地震】Salt Bae承諾日供5000份餐點 災區設立流動廚房
11:38 2023/02/14
【土耳其地震】Salt Bae承諾日供5000份餐點 災區設立流動廚房
社交平台 串流 抖音 Netflix YouTube Twitter

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏稱擊落俄羅斯氣球 或冀消耗防空能力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

蘇格蘭首席部長施雅晴突然請辭 結束8年掌權
蘇格蘭首席部長施雅晴突然請辭 結束8年掌權
泰國少年足球隊困洞穴事件 隊長赴英踢波不幸離世
泰國少年足球隊困洞穴事件 隊長赴英踢波不幸離世
愛爾蘭廢除「黃金簽證」 停止接受新申請
愛爾蘭廢除「黃金簽證」 停止接受新申請
美列車出軌洩有害化學物 釀環境災難 民眾稱「根本住唔到」
美列車出軌洩有害化學物 釀環境災難 民眾稱「根本住唔到」
英國一城市推1英鎊買新樓 免首期長租25年當供款
英國一城市推1英鎊買新樓 免首期長租25年當供款
湯告魯斯現身奧斯卡午餐會 網民笑靚佬湯變特朗普
湯告魯斯現身奧斯卡午餐會 網民笑靚佬湯變特朗普
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款