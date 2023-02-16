美國人觀看串流平台時間將超電視 TikTok成關鍵

市場研究公司Insider Intelligence預測，美國成人觀看Netflix等串流平台的時間，將會首次超越觀看傳統電視。TikTok被指是關鍵因素，美國成人每天瀏覽TikTok的平均時間急升。

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該機構預測，佔成人每日觀看傳統電視的平均時間不足一半，降至不足3小時。至於串流平台的觀看時間則佔52.3%，升至3小時11分鐘。

數據顯示，Netflix和YouTube為最受成人歡迎的串流平台，他們平均每天在上述兩個平台各觀賞33分鐘影片。

串流平台直播體育賽事，也有助觀眾由傳統電視轉向串流平台。

Insider Intelligence指，社交和娛樂之間的界綫已變得模糊，美國成人每天瀏覽TikTok的平均時間急劇攀升，也成為推動串流平台瀏覽時數超越傳統電視的關鍵因素。

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雖然社交平台Twitter並非主流影片平台，不過該機構預計隨著用戶數量下降，美國成人今明兩年瀏覽Twitter的時間會下跌。

該機構指Twitter嘗試透過Vine及Fleet等途徑推動原創影片，但至今都沒有成功。

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責任編輯：鄭錦玲