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【理財陷阱】疫後娛樂支出大增 一文話你知 點睇戲睇得夠精明

理財智慧 15:16 2023/02/16

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疫情放寬下，不少人都開始回復正常的社交活動，當中包括看電影，行街，食飯等。每個娛樂項目的支出一，不小心便會超出預算，由於與朋友外出吃飯多了，睇戲多了，或者行街遇上心頭好，一不小心，這個月又「洗突咗」，今次教大家如何在娛樂費用方面著手管理個人的支出。

睇戲要識揀

自從疫情以來，不少人都習慣在家看電影，雖然上畫的電影都比較舊，但在家看電影的好處在於「經濟實惠」，又可以隨時去洗手間，亦可以買定雪糕，邊吃邊看。但外出看電影是不少港人的娛樂節目，這些亦是健康生活不可少的，外出看電影，價格由60元至155元不等，不同時段及電影價格亦有所不同。若遇上想看的電影，可以選擇早場，人少而且價格便宜了接近一半。 

【著數優惠】洋紫荊維港遊低至43折 送開蓬巴士遊 海上自助餐+360度欣賞維港夜景，詳見【下一頁

另一方面，要限定自己一個月看多少套戲，不要被上畫的戲帶著走，不然一個月只要看4套已經支出逾400元，未計及看電影前的消費，例如買零食進場吃，開戲前在商場閒逛後，又購物等，每次支出數百元，一個月下來已經過千元。太多戲想睇又不能全看應怎樣選擇呢?建議可以先在網上看影評，或在網上看預告片，再作出選擇。 

網上世界發達，不少公司都會派發免費電影票予員工，有人不喜歡看，會在網上送出，可以多留意網上的關注群組，這樣亦可以意外「免費看電影」。其次，亦有不少信用卡推廣買戲非會有折扣優惠等，有部信用卡指定星期四或五買戲非買一送一，或是部分日子有85折，亦有部分信用卡公司買滿特定的戲非送爆谷。或是部分院線成為會員可以優惠價購票。​​​​​​

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責任編輯：陳玉蓮

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