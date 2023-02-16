印度男考生誤入全女班考場 緊張暈倒送院

印度一名青少年在應考期間，發現整個考場僅得他一名男生，而同場女生人數高達500人後，懷疑過於緊張後暈倒。男考生親人表示，男生出現頭痛等症狀。而涉事學校則指，估計男考生或在填表期間填錯性別，導致他成當日「全女班」考場上唯一男性。

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印度比哈爾沙里夫（Biharsharif）Allama Iqbal 中學上周開始考試，現年17歲的男生Manish Shankar Prasad亦是考生之一。他1日出席數學科考試，惟抵達考場後發現，他是唯一男性考生，同場的還有多達500名女生。

Manish Shankar Prasad家人透露，他發現如此驚人的男女比例後，感到極度緊張。他更出現頭痛及發燒，其後更暈倒需要送院。據悉，Manish Shankar Prasad亦因此未能出席2日的考試。

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Manish Shankar Prasad親屬指責當局安排失當，而涉事學校則表示，Manish Shankar Prasad在填表格時，或填錯性別為女生。同時亦強調，若Manish Shankar Prasad發現性別填錯後，有20日的充足時間更改。

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責任編輯：李俊儀