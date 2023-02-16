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【拍賣文物】拍賣世上最古老希伯來語聖經　有望以5000萬美元成交

環球政經 17:10 2023/02/16

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綜合外媒報道，蘇富比拍賣行將於今年5月拍賣一本有上千年歷史，以希伯來語所撰寫的聖經，估計成交價可能高達3000萬至5000萬美元，成為有史以來最有價值的歷史文獻拍賣。

同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

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報道指出，5月拍賣的聖經「沙遜抄本」（The Codex Sassoon），其歷史可追溯到九世紀末至十世紀初，是迄今為止發現的最早、最完整的希伯來語聖經。包含倖存到現代的希伯來聖經的全部24冊。

【比亞迪1211】股神再出手減持比亞迪 沽423.5萬股套現11億  股權降至11.87%【見下頁

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「沙遜抄本」以其著名的現代擁有者大衛·所羅門·沙遜（David Solomon Sassoon）的名字命名，他收集了世界上最重要的猶太手工藝品和希伯來文手稿私人收藏。

2021 年，對沖基金億萬富翁肯·格里芬（Ken Griffin）在蘇富比拍賣會上以 4320 萬美元投得美國憲法初版印刷文本，是次拍賣版指有機會打破之前紀錄。

同場加映：【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
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撰文 : 陳楚琨

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