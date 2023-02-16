【拍賣文物】拍賣世上最古老希伯來語聖經　有望以5000萬美元成交

綜合外媒報道，蘇富比拍賣行將於今年5月拍賣一本有上千年歷史，以希伯來語所撰寫的聖經，估計成交價可能高達3000萬至5000萬美元，成為有史以來最有價值的歷史文獻拍賣。

同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

報道指出，5月拍賣的聖經「沙遜抄本」（The Codex Sassoon），其歷史可追溯到九世紀末至十世紀初，是迄今為止發現的最早、最完整的希伯來語聖經。包含倖存到現代的希伯來聖經的全部24冊。

【比亞迪1211】股神再出手減持比亞迪 沽423.5萬股套現11億 股權降至11.87%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

「沙遜抄本」以其著名的現代擁有者大衛·所羅門·沙遜（David Solomon Sassoon）的名字命名，他收集了世界上最重要的猶太手工藝品和希伯來文手稿私人收藏。

2021 年，對沖基金億萬富翁肯·格里芬（Ken Griffin）在蘇富比拍賣會上以 4320 萬美元投得美國憲法初版印刷文本，是次拍賣版指有機會打破之前紀錄。

同場加映：【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機