【中美關係】美資基金公司Van Eck剎停中國境內基金牌照申請　為首批申請入華基金公司

▲ 【中美關係】美資基金VanEck 傳擱置在内地設基金公司申請

中美近年關係冰封，再有美資資產管理公司放棄申請中國境內基金牌照。外電引述消息稱，資產管理規模逾690億美元的VanEc，已叫停內地公募基金牌照申請，僅考慮利用合資格境內有限合夥人（QDLP），協助較少數富裕人士參與中國境外投資。

消息人士透露，VanEck董事會在去年 12 月已決定不再尋求進入内地公募基金行業，主要受中美關係及疫情封控影響。

内地2020年取消公募基金的外資持股上限，並允許貝萊德（美：BLK）和富達等全球資管公司設立基金。據了解， Van Eck是2020年首批6家申請資管企業之一，並承諾斥資1億元人民幣設立 基金公司。

事實上， 美國巨型資管公司領航 集團（ Vanguard Group）於2021年亦放棄獲得内地互惠基金牌照的計劃。

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記者：伍鍵文