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【Twitter變革】Twitter成首個社交平台　允許投放大麻廣告

科技 16:15 2023/02/16

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Twitter近日宣布，允許商戶在大麻合法的州份投放大麻廣告。

自Elon Musk收購Twitter後，就不斷推出新政策進行改革。Twitter近日再宣布一項重大變革，改變內容政策，允許商戶在大麻合法的州份投放大麻廣告，使Twitter成為美國第一個允許大麻廣告的社交平台。

【Twitter洗版】Elon Musk自肥？　無關注追蹤用戶也遭洗版

【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由

據路透社報道，由於美國愈來愈多州份容許銷售大麻。因此Twitter也將提出鬆綁政策，售賣大麻的公司只要擁有合法執照、可通過Twitter的審核程序、以及只針對獲得經營許可的轄區以及滿21歲的消費者為銷售對象，就能在平台上投放廣告。

不過Twitter強調，更新後的政策仍有其他限制，例如廣告不能使用任何可能吸引未成年人的人物、體育名人或圖像。廣告也不能出現孕婦或未成年人。更不能聲稱大麻對健康有益，也不能有任何虛假或誤導性的說法。

【Twitter爭議】Twitter拒絕支付額外遣散費　逾千名前員工提告

責任編輯：曾曉汶

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