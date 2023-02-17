CASIO全新人體工學計算器 「傾斜」的獨特體驗 一「按」更輕鬆

▲ 為配合用家對「按鍵輸入的輕鬆程度」特別研發的人體工學計算器，獨特的傾斜操作面能令用家更靈活運用右手3至5隻手指。

古有算盤，今有計算器，隨着科技發展日新月異，計算器也愈見創新。為令用家可以在使用計算器時更輕鬆舒適，CASIO（卡西歐）特別研發出「人體工學計算器」，獨特的外型是專門針對用家的按鍵需要而設計，可以減少手指動作的幅度，同時減輕疲倦和酸痛感覺，為用家帶來輕鬆流暢的全新體驗。

4年半研發出突破性設計



自1957年推出第一款計算器 14-A後，卡西歐 旗下的重型計算器系列輸入產品一直備受歡迎。為進一步提升產品質素，卡西歐 花了4年半時間研發出嶄新的人體工學計算器，以「配合右手操作，使計算器配合人，而不是讓人適應計算器」為主題，參考當年的通訊、產品宣傳冊和考慮用戶的反饋，了解按鍵尺寸和佈局等各方面的設計意圖，最後研發出纖巧桌上型JE-12E和桌上型DE-12E兩款型號。

▲ 透過龐大的數據分析，開發人員發現將計算器的表面傾斜，能令其表面與用家的手部姿勢保持一致，可提高按鍵輸入的輕鬆程度。

操作面傾斜3° 提高舒適度



卡西歐 與日本國立研究開發法人產業技術綜合研究所（AIST）利用動態捕捉相機，及3D力度感應器等專門儀器，徹底分析用家在使用計算器時手指的動作、姿勢、按鍵方向、肌肉活動量等，發現用家都會習慣使用右手的3至5隻手指按鍵，並且在「使用計算器時手部姿勢有向外傾側的傾向」的特性。

卡西歐 經過不同的實測和研究，最終設計出操作面傾斜 3°，並使用人體工學技術重新改造機殼及「人體工學步進按鍵」的「人體工學計算器」。傾斜3°的設計可以確保按鍵更貼合手指，減輕手與手腕的負擔，令用家可以以更舒適的姿勢運用右手。調查顯示，83%用戶在使用原型樣品測試後，均表示打字比使用傳統產品更容易。他們更表示「感覺減少了輸入錯誤」、「手自自然然地動起來，輸入起來十分舒適」、「有種就算不看著按鍵，也能輕鬆輸入」等。

▲ 右手能處於自然狀態，輕鬆按鍵進行計算。

▲ 利用曲線平整傾斜操作面形成的高低差距，營造出耳目一新的外型，但又不會破壞計算器的形象。

設計以人為本 外型簡約圓滑



除講求人工學外，開發團隊在外觀上亦花盡心思，不對稱構造如右側弧度較小的邊角及非置中的鋁製面板配置，與外觀取得完美平衡。曲面的設計亦為外觀帶來柔和圓滑的感覺，令機身觸感舒適。利用曲線平整傾斜操作面形成的高低差距，既為計算器帶來耳目一新的感覺，又可以保持計算器的傳統形象。機身背面更採用漣漪般的坑紋設計，用家可以輕易握穩任何位置，為用家帶來最佳貼心的體驗。

▲ 「人體工學計算器」備有不同型號，左起：JE-12E-WE、JE-12E-BK、DE-12E-WE、DE-12E-BK。售價: $399起

「人體工學計算器」產品詳情：https://casio.link/3I8f3UM

分銷店：J SELECT、香港崇光百貨、三聯書店、商務印書館、奇趣天地、中南廣場

（特約）